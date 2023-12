MILANO (ITALPRESS) – Da circa dieci minuti sei squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate a fronteggiare un incendio scoppiato a Corbetta, nel Milanese. Coinvolta una palazzina di due piani adibita a negozio di Ferramenta. I soccorritori, in totale una ventina di Vigili del Fuoco, provengono dalle sedi di Rho e di Corbetta. Non ci sarebbero persone coinvolte in quanto i locali, al momento dello scoppio dell’incendio, erano chiusi. Si faranno sopralluoghi più scrupolosi dopo aver circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l’area.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco