Corazzari riceve a Palazzo Balbi gli atleti di Special Olympics “Siete un esempio per tutti”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Desidero ringraziare voi atleti, i tecnici e le famiglie perché siete l’esempio dei valori dello sport in cui questa amministrazione regionale crede con forza. Inclusività, coesione, sostegno reciproco e impegno quotidiano. Siete un esempio per tutti noi, con la dimostrazione che le difficoltà si possono affrontare con coraggio e determinazione facendo squadra. Grazie per aver rappresentato il Veneto ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino, per le medaglie che avete vinto ma soprattutto per la forza dirompente del messaggio che portate con il vostro esempio. Un tessuto sportivo sano è alla base di una comunità unita, coesa dove nessuno viene lasciato indietro. Vi invito a diffondere la vostra passione sportiva affinché altri ragazzi seguano il vostro esempio ed entrino nel bellissimo movimento degli Special Olympics”. Lo dice l’assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari, che oggi ha ricevuto a Palazzo Balbi una delegazione veneta di cinque atleti Special Olympics che hanno partecipato, portando i colori del Veneto, ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025.

