VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore regionale con delega ai Veneti nel Mondo, Cristiano Corazzari, ha ricevuto oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, una delegazione di Rio Grande do Sul, in Brasile. E’ stata l’occasione per consegnare al Comune di Bento Goncalves, l’attestato di avvenuto ricevimento del Premio di 10 mila euro al Comune onorario dell’anno 2019, un riconoscimento rivolto ai Comuni onorari del Veneto, iscritti all’apposito registro istituito dalla legge regionale 30/2017.

Il premio è dedicato ai Comuni che si sono contraddistinti per attività e iniziative di promozione della cultura veneta nei due anni precedenti. Lo scopo dell’iniziativa è quello di salvaguardare e promuovere l’identità storica del popolo e della civiltà veneta e valorizzare le singole comunità venete presenti in Italia e nel mondo. “L’incontro di oggi riveste un significato di particolare importanza, poichè segna un passo significativo verso una cooperazione più stretta e proficua tra la nostra regione e lo Stato del Rio Grande do Sul in Brasile -ha esordito l’assessore Corazzari-. Siamo consapevoli dell’importanza di rafforzare i legami tra le nostre comunità, sia sul piano culturale che economico. Il Brasile e l’Italia hanno una storia condivisa che risale a secoli fa e oggi siamo determinati a rinnovare e rafforzare questo legame storico”.

L’assessore Corazzari ha ricordato che l’emigrazione veneta nello Stato del Rio Grande do Sul si è caratterizzata per la conservazione di un patrimonio rilevante di lingua, usi, costumi, tradizioni. Ancora oggi milioni di brasiliani parlano il talian, un veneto-brasiliano riconosciuto parte del patrimonio linguistico e culturale del Brasile dove è la seconda lingua più parlata dopo il portoghese-brasiliano. Un saluto in particolare è stato rivolto dall’assessore alla delegazione del Comune di Bento Goncalves. “Sono convinto- ha detto Corazzari-, che insieme possiamo lavorare per creare opportunità che porteranno benefici tangibili alle nostre comunità e contribuiranno alla crescita e al benessere di entrambe le regioni”.

foto: ufficio stampa regione veneto

