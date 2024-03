Coppola “The Circle progetto incentrato sui temi del tempo presente”

MILANO (ITALPRESS) - Raccontare, attraverso mostre, dibattiti e confronti, quanto l'economia circolare si sia sviluppata negli ultimi anni, anche in ambiti piu "nascosti". È l'obiettivo di The Circle. Laboratori per un futuro circolare, un progetto che ha preso vita a Milano grazie alla promozione di Fondazione Cariplo, con le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, e con la collaborazione di IED, Istituto Europeo di Design. Si tratta della naturale prosecuzione dell'iniziativa avviata a Torino, che ha ospitato fino al 18 febbraio scorso, alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, la mostra fotografica "Luca Locatelli.The Circle. Soluzioni per un futuro possibile". A Milano si presenta con un format in parte diverso, che prevede, innanzitutto, un'esposizione degli scatti di Luca Locatelli dal 21 marzo al 20 aprile allo IED. "Il progetto The Circle nasce per le Gallerie d'Italia. La finalità è il confronto sui principali temi del tempo presente", afferma Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo. xm4/mgg/mrv