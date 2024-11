VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – Sono quattro gli spadisti azzurri che si sono qualificati per il tabellone principale della prova gara individuale maschile nella tappa di Coppa del Mondo a

Vancouver. Era già ammesso per diritto di ranking Davide Di

Veroli. Grazie a cinque vittorie e una sola sconfitta, si sono

aggiunti subito Giulio Gaetani e Valerio Cuomo. A seguito della

fase preliminare ad eliminazione diretta ha staccato il “pass” per il tabellone principale anche Marco Paganelli. Si è conclusa

all’ultimo turno la gara di Filippo Armaleo, Simone Mencarelli e

Nicolò Del Contrasto. Stop nei 128 per Giacomo Paolini, Gianpaolo

Buzzacchino e Gabriele Cimini. Enrico Piatti e Jacopo Rizzi sono

stati eliminati dopo la fase a gironi. Oggi – sabato – con il via

nella serata italiana la giornata clou a livello individuale per

la prova di Coppa del Mondo di Vancouver, la seconda di stagione

per la spada. Sono 12 in tutto gli atleti del Ct Dario Chiadò che

saliranno in pedana. Oltre ai 4 azzurri nella prova maschile sono

otto le spadiste nella gara femminile (Giulia Rizzi, Federica

Isola, Sara Maria Kowalczyk, Gaia Caforio, Vittoria Siletti,

Roberta Marzani, Gaia Traditi e Alice Clerici).

– Foto BIZZI/Federscherma –

(ITALPRESS).

