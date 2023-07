ROMA (ITALPRESS) – Mentre la scherma olimpica si prepara al grande evento di fine luglio (dal 22 al 30) con il Mondiale di Milano 2023, torna a Varsavia la Coppa del Mondo paralimpica di scherma, dopo la prova di Nimes dello scorso aprile. Dal 6 al 9 luglio in Polonia quattro giorni di gare con in palio punti fondamentali per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Sono 13 gli azzurri convocati dal coordinatore del settore Dino Meglio e dai responsabili d’arma Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola. I prescelti sono Matteo Betti, Alessia Biagini, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Andreea Ionela Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e Beatrice Vio Grandis. Saranno presenti anche gli autorizzati Matteo Addesso e Leonardo Rigo. In delegazione, con il coordinatore e i tre CT, anche la fisioterapista Giulia Talluri. Domani la prima giornata vedrà in pedana dalle ore 9 la sciabola femminile B (Julia Markowska e Rossana Pasquino) e la spada maschile A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini). Dalle 13 la spada maschile C (Leonardo Rigo), la spada maschile B (Matteo Addesso, Michele Massa, Gianmarco Paolucci) e la sciabola femminile A (Andreea Ionela Mogos, Loredana Trigilia). Venerdì 7 si aprirà dalle 9 con il fioretto femminile A (Andreea

Ionela Mogos, Loredana Trigilia) e la sciabola maschile B

(Gianmarco Paolucci). Dalle 13 in pedana il fioretto femminile B

(Alessia Biagini, Beatrice Vio Grandis) e la sciabola maschile A

(Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi). Nella terza giornata di gare

il fioretto maschile A (Matteo Betti, Emanuele Lambertini) e la

spada femminile B (Alessia Biagini, Julia Markowska, Rossana

Pasquino) alle 9. Dalle ore 13 spazio al fioretto maschile B

(Matteo Addesso, Marco Cima, Michele Massa) e il fioretto

maschile C (Leonardo Rigo). Domenica 9 si chiuderà il programma

con il fioretto maschile a squadre (Matteo Betti, Marco Cima,

Emanuele Lambertini e Michele Massa).

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

