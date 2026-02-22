Coppa del Mondo paralimpica, l’Italia chiude in bellezza la tappa di Pisa

PISA (ITALPRESS) – Terza medaglia d’oro per l’Italia che chiude in bellezza la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. Nell’ultima giornata di gare suona l’Inno di Mameli al PalaCus grazie al successo della squadra di fioretto maschile composta da Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Luca Platania Parisi, un trionfo che sugella con il podio numero nove un weekend di grandi emozioni azzurre. Stop nei quarti di finale, invece, per le squadre femminili di sciabola e spada. Il quartetto dei fiorettisti, team numero 2 del tabellone, è entrato in gara con la vittoria nei quarti di finale sulla Polonia per 30-12. In semifinale, la formazione seguita dal ct Alessandro Paroli, affiancato dal tecnico Dario Finetti, ha avuto la meglio sulla Thailandia con il punteggio di 30-20 centrando la finale. Nel match conclusivo il quartetto composto da Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Luca Platania Parisi ha dominato e superato l’Ucraina con il risultato di 30-17, conquistando la prima prova a squadre del 2026. Nella sciabola femminile sconfitta all’esordio nei quarti contro la Polonia (30-22) per il team formato da Julia Markowska, Andreea Mogos e Loredana Trigilia.

Le azzurre del ct Antongiulio Stella nel tabellone per i piazzamenti hanno prima superato agilmente la Gran Bretagna (30-7) prima di venir superate dall’Ungheria (30-27). Di qui la 6^ posizione finale. Stop nei quarti anche per la squadra di spada femminile con Sofia Brunati, Julia Markowska e Sofia Garnero. Le ragazze del ct Michele Tarantini sono state superata dalla Thailandia (30-24) nel primo incontro di giornata. Nel tabellone dei piazzamenti il team azzurro da ha poi avuto la meglio sulla Gran Bretagna (30-24) e poi sulla Francia (30-28) chiudendo così al 5° posto. Si conclude così la quattro giorni di gare di Pisa in cui l’Italia che ha conquistato un bottino da 9 medaglie. Sono tre quelle d’oro: Andreea Mogos nel fioretto e nella sciabola categoria B e la squadra di fioretto maschile (Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Luca Platania Parisi). Argento per Sofia Brunati nella sciabola B, Edoardo Giordan nella sciabola A e di Michele Massa nel fioretto B. Terzo gradino del podio per Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi nel fioretto A e di Gianmarco Paolucci nella sciabola B. Per la Nazionale Paralimpica italiana un ottimo bilancio e testa già rivolta alla prossima tappa di Coppa del Mondo in programma a Budapest.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).