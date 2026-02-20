Coppa del Mondo paralimpica, a Pisa arrivano altre tre medaglie per l’Italia

PISA (ITALPRESS) – Arrivano altre tre medaglie per l’Italia nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo paralimpica di Pisa. Nel venerdì del PalaCus trionfa Andreea Mogos nel fioretto femminile B, secondo gradino del podio per Edoardo Giordan nella sciabola maschile categoria A mentre è di bronzo Gianmarco Paolucci nella competizione dedicata agli sciabolatori della categoria B.

La campionessa mondiale in carica fa suonare l’Inno di Mameli in Toscana. Andreea Mogos ha iniziato il suo tabellone con il successo negli ottavi di finale contro la polacca Rogowska (15-4). Nei quarti la torinese delle Fiamme Oro ha avuto la meglio sull’atleta neutrale Ilminskaya (15-5) centrando la certezza della medaglia.

Il suo venerdì è continuato con un match molto tirato che ha visto la tre volte medagliata ai Giochi Paralimpici battere la thailandese Jana (12-9). La giornata perfetta di Andreea Mogos si è conclusa con la netta vittoria sulla neutrale Mishurova (15-2). Nella sciabola maschile A è d’argento Edoardo Giordan. Il tabellone del romano delle Fiamme Oro è iniziato con i successi prima contro il brasiliano Ribeiro (15-4) e poi sul thailandese Sanitmuanwai (15-6).

Nei quarti di finale ancora una larga vittoria per il bronzo di Parigi 2024 che si è imposto sullo sciabolatore di Hong Kong, Kwong (15-9). In semifinale l’azzurro ha sconfitto il tedesco Haupt (15-9), centrando così l’ultimo atto. Lo stop per Edoardo Giordan è arrivato in finale contro l’ucraino Demchuk (15-12), ma l’argento è comunque da applausi. Nella stessa prova è 12° Mattia Galvagno e 24° Gabriele Maria Albini.

La terza medaglia di giornata porta la firma di Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile B. L’inizio di giornata del portacolori del Gruppo Sportivo Paralimpico della difesa lo ha visto superare all’ultima stoccata l’atleta neutrale Khamatshin (15-14) e poi imporsi nei quarti il francese Vadon (15-13). In semifinale Gianmarco Paolucci è stato battuto dal polacco Castro (15-5) centrando così il terzo gradino del podio, risultato che dà grande fiducia per il futuro. Per quanto riguarda gli altri italiani, medaglia sfiorata per Andrea Jacquier, che ha chiuso 6°, a seguire 22° Davide Costi e 26° Salvatore De Falco. Nel fioretto femminile A si è fermata ai piedi dal podio anche Sofia Garnero che si è classificata 7^.

Nella stessa prova è 9^ Loredana Trigilia. Domani la terza e ultima giornata di gare dedicata alle prove individuali nella Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. Al mattino spazio per sciabola femminile Categoria B (Gloria Lorenzetti, Julia Markowska e Andreea Mogos) e la spada maschile Categoria A (Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci, Samuele Frascaroli, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi). Nel pomeriggio in pedana la sciabola femminile Categoria A (Sofia Brunati, Gaia De Rossi e Loredana Trigilia) e la spada maschile Categoria B (Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Michele Massa, Simone Rabitti e Leonardo Rigo). Grande partecipazione anche per l’esibizione di sciabola di due atleti Under 14 Mirko Moretto e Lorenzo Frigo che hanno svolto un match alle 10 stoccate sulla pedana della finale del palazzetto di Pisa. Un evento fortemente voluto dal Pisascherma, club organizzatore della manifestazione, che ha accolto l’entusiasmo anche del World Para Fencing.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).