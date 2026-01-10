Coppa del Mondo Fujairah, Santuccio e Galassi d’argento

FUJAIRAH (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – È due volte medaglia d’argento l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada a Fujairah, con le firme dell’olimpionica Alberta Santuccio nella gara femminile e del giovane Matteo Galassi nella prova maschile. Il Tricolore sale in entrambe le competizioni sul secondo gradino del podio negli Emirati Arabi, raccontando storie diverse ma in tutti e due i casi esaltanti per la scherma azzurra: tra le donne il ritorno in zona medaglie a livello individuale per una campionessa come ‘Alby’, e tra gli uomini la conferma nel gotha internazionale del 20enne Galassi, secondo oggi a Fujairah dopo il terzo posto di un mese fa a Vancouver.

La scalata di Alberta Santuccio verso il nono podio in carriera nel circuito iridato è cominciata con le vittorie sulla spagnola Gomez Lopez (15-8) e sulla cinese Mo (15-13). Negli ottavi la catanese delle Fiamme Oro si è trovata ad affrontare in un derby azzurro l’amica e compagna di Nazionale Rossella Fiamingo, imponendosi 15-8 ed entrando così tra le migliori otto. L’assalto che ha consegnato ad ‘Alby’ l’accesso in zona medaglie è stato il quarto di finale contro l’estone Lehis: 15-11 il punteggio con cui la 31enne siciliana ha messo virtualmente i piedi sul podio.

Ma non si è certo accontentata, dominando la semifinale con la coreana Hyein Lee, superata 15-8, e conquistando così il diritto a tirare l’ultimo atto contro la francese Marie-Florence Candassamy. In finale è stata battaglia punto a punto per lunghi tratti, poi la transalpina è riuscita ad allungare il passo e a chiudere sul 15-10, lasciando a Santuccio un argento comunque di grandissimo valore, che le restituisce una medaglia individuale in Coppa del Mondo che le mancava da prima dell’Olimpiade di Parigi (ma lo scorso anno, tanto per “non perdere l’abitudine”, era stata bronzo all’Europeo di Genova).

E a proposito delle regine del Grand Palais, nella scia di ‘Alby’, hanno chiuso tra le “top 16” le altre due campionesse olimpiche della spada femminile italiana: 9^ posizione per Giulia Rizzi, mentre si è classificata 12^ Rossella Fiamingo. La friulana delle Fiamme Oro, reduce dal successo di Vancouver, ha battuto la statunitense Pirkowsky (15-6) e Chicca Isola in una sfida tutta italiana (13-9), solo alle ultime stoccate Rizzi si è poi arresa alla francese Louis Marie (15-9). Rimpianti anche per la siciliana dei Carabinieri: vittoriosa con un doppio 15-8 sulla ceca Bieleszova e la transalpina Luty, Fiamingo si è fermata agli ottavi nel derby con Santuccio. Così le altre spadiste azzurre: 24^ Federica Isola, 26^ Carola Maccagno, 35^ Sara Maria Kowalczyk e 45^ Lucrezia Paulis. Argento azzurro anche nella gara di spada maschile.

La cavalcata di Matteo Galassi è iniziata con il successo per 15-3 sul canadese Xiao ed è proseguita con il 15-8 con cui ha eliminato Sito, portacolori di Singapore. Negli ottavi il carabiniere di Cervia ha sconfitto 15-13 il kazako Kurbanov, disputando un gran match che gli ha consegnato il pass per i “top 8”. Nei quarti di finale, contrapposto all’ucraino Svichkar, “Gala” ha servito un’altra prova di forza, imponendosi 15-12 e ipotecando la seconda medaglia consecutiva nelle prime due gare di Coppa del Mondo, terza in carriera ad appena vent’anni. Per nulla appagato, però, Matteo Galassi ha continuato a divertirsi e divertire, facendo sua con il risultato di 15-10 la semifinale contro l’ungherese Mate Tamas Koch e approdando così in finale. Nell’ultimo atto, opposto al danese Conrad Seibaek Kongstad, l’azzurro ha lottato con il coraggio e la grinta di sempre, conducendo per lunghi tratti l’assalto, subendo il sorpasso e poi provando la rimonta nel momento decisivo, fallita di pochissimo: 15-13 il verdetto con cui si è imposto lo scandinavo, lasciando a Matteo Galassi un secondo posto che rappresenta il miglior risultato in carriera nella Coppa del Mondo dei big.

Stop agli ottavi e 10° posto finale per Davide Di Veroli. Lo spadista delle Fiamme Oro aveva iniziato la giornata vincendo il derby azzurro con Giulio Gaetani (15-12) e battendo poi il kazako Sertay (15-8), fermandosi poi contro lo statunitense Imrek (15-12). Per quanto riguarda gli altri portacolori dell’Italia impegnati oggi nel tabellone principale maschile, out nel tabellone dei sedicesimi Filippo Armaleo (22°) e Simone Mencarelli (26°), mentre hanno chiuso 49° Gianpaolo Buzzacchino e 63° Giulio Gaetani.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di spada a Fujairah si concluderà con le due competizioni a squadre. Nella gara femminile l’Italia del CT Dario Chiadò sarà in pedana con Rossella Fiamingo, Sara Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Roberta Marzani. Nella prova maschile, invece, il ct Diego Confalonieri schiererà un quartetto composto da Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).