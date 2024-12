TAKASAKI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Spettacolare doppietta per il fioretto maschile azzurro a Takasaki. In Giappone, nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo, l’Italia del ct Stefano Cerioni domina nella gara individuale con l’oro di Alessio Foconi e l’argento di Filippo Macchi dopo una splendida finale conclusasi all’ultima stoccata. Il risultato di 15-14 nel derby tra amici e compagni di Nazionale permette al ternano dell’Aeronautica di tornare sul gradino più alto del podio (l’ultimo trionfo fu nel marzo 2023 a Busan) ma brilla anche il secondo posto del pisano delle Fiamme Oro che si riconferma nel gotha internazionale dopo l’argento olimpico dello scorso luglio a Parigi.

La splendida giornata dei due fiorettisti azzurri è iniziata con i successi nei due derby del tabellone da 64 in cui Alessio Foconi si è imposto su Francesco Ingargiola per 15-10 e Filippo Macchi ha avuto la meglio su Giuseppe Franzoni con il punteggio di 15-10. Nel turno seguente il campione mondiale di Wuxi 2019 ha vinto 15-12 contro l’atleta neutrale Semenyuk mentre il vicecampione olimpico in carica si è qualificato a seguito del ritiro del francese Roger. Negli ottavi di finale Foconi ha eliminato agilmente il giapponese Nagano (15-4) e Macchi si è imbattuto in una nuova sfida tutta italiana in cui ha superato Giulio Lombardi (15-9). I due azzurri si sono guadagnati la certezza della “zona medaglie” con i successi dell’aviere umbro sul neutrale Borodachev per 15-14, dopo una grande rimonta di Alessio che era in svantaggio 11-14, e del poliziotto toscano sull’egiziano Hamza, battuto da Pippo 15-13. In semifinale la cavalcata in parallelo è proseguita con Foconi che ha piegato per 15-12 lo statunitense Massialas mentre Macchi si è preso la rivincita della finale di Parigi 2024, superando il campione olimpico Cheung di Hong Kong con il risultato di 15-9. Si è arrivati così alla finale tutta azzurra che ha visto Alessio Foconi conquistare l’oro vincendo in rimonta, per 15-14, un match vibrante che ha sancito l’argento per Filippo Macchi. Per il fiorettista classe ’90 dell’Aeronautica Militare si tratta dell’ottava vittoria in Coppa del Mondo nonchè del 27° podio complessivamente di una super-carriera, mentre per il 23enne delle Fiamme Oro quella di Takasaki è la quarta medaglia in carriera nel circuito iridato. Stop negli ottavi di finale per due giovani azzurri: 14° posto di Giulio Lombardi (fermato nel derby da Macchi) e 16° per Tommaso Martini (battuto 15-12 negli ottavi dall’atleta neutrale Borodachev). Così gli altri italiani in pedana oggi: 17° Guillaume Bianchi, 40° Edoardo Luperi, 41° Davide Filippi, 49° Damiano Di Veroli, 56° Francesco Ingargiola e 61° Giuseppe Franzoni. Domani la terza e ultima giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile in Giappone con la competizione a squadre. L’Italia guidata dal ct Cerioni, affiancato dal maestro di staff Fabio Galli, sarà in pedana con Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Filippo Macchi, stesso quartetto che due settimane fa ha vinto la prova d’esordio a Tunisi, e debutterà – nella notte italiana – nei quarti di finale contro la vincente di Ucraina-Singapore. Un sabato straordinario, dunque, per il fioretto azzurra nelle due tappe asiatiche di Coppa del Mondo. Una mattinata italiana che è cominciata con il trionfo a Busan, in Corea, della squadra delle fiorettiste composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini, grazie al successo per 45-35 in finale contro gli Stati Uniti, e che è continuata poi a Takasaki, in Giappone, con la doppietta dell’Italia nella gara individuale maschile.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).

