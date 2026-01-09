Coppa del mondo di fioretto, nove azzurri nel tabellone principale di Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nove fiorettisti azzurri calcheranno domani il palcoscenico dello Stade Pierre de Coubertin nella giornata clou del CIP, il “Challenge International de Paris”. È il verdetto emerso dai preliminari del venerdì che hanno aperto la classicissima di Coppa del Mondo di fioretto maschile nella capitale francese, una “maratona” da ben 330 partecipanti. L’Italia del ct Simone Vanni contava già su tre “top 16” del ranking internazionale, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Filippo Macchi, ammessi di diritto al tabellone principale.

A loro, fin dal primo step odierno, si sono immediatamente aggiunti Tommaso Martini e Damiano Rosatelli, entrambi protagonisti di un’eccellente fase a gironi. Affrontando e vincendo gli assalti dei turni preliminari, poi, hanno staccato il pass per la qualificazione anche Alessio Foconi, vincitore dell’edizione parigina dello scorso anno, Giulio Lombardi, Damiano Di Veroli e Davide Filippi. Non ce l’hanno fatta, invece, Lorenzo Nista, Edoardo Luperi e Giuseppe Franzoni. Domani, dunque, la tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi assegnerà le medaglie della gara individuale, mentre domenica è previsto il gran finale con la gara a squadre.

