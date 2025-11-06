Coppa del Mondo, avanzano 11 fiorettiste a Palma de Maiorca e 6 sciabolatori ad Algeri nella prima giornata di preliminari

ROMA (ITALPRESS) – È cominciata oggi, con la prima giornata dedicata ai turni preliminari, la Coppa del mondo 2025/2026 di scherma: avanzano 11 fiorettiste azzurre a Palma de Maiorca e 6 sciabolatori italiani ad Algeri.

In Spagna va vicina all’en-plein l’Italia del fioretto femminile. Sono infatti 11 le azzurre del ct Simone Vanni qualificate per il tabellone principale di sabato. Erano già ammesse alla giornata clou della gara individuale, per diritto di ranking, le “top 16” Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Batini ed Elena Tangherlini. Si sono unite a loro già al primo step, dopo una perfetta fase a gironi, Irene Bertini e Alice Volpi. Grazie alle vittorie nei turni preliminari hanno staccato il pass poi anche Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia. Stop nell’ultimo incontro di giornata, infine, per la sola Camilla Mancini.

Domani la seconda giornata di gare, nella tappa d’esordio della Coppa del mondo di fioretto, sarà dedicata ai preliminari della prova maschile. Già qualificati per sabato Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi. In pedana fin dalla fase a gironi gli altri otto azzurri: Davide Filippi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli.

Al Algeri, invece, sono sei gli azzurri del ct Andrea Terenzio qualificati per il tabellone principale della prova individuale maschile nella tappa di Coppa del mondo, che apre la stagione 2025-2026 della sciabola. Erano già ammessi alla giornata di sabato grazie al proprio ranking Luca Curatoli e Michele Gallo. Dopo le fasi preliminari hanno staccato il pass anche Matteo Neri, Leonardo Dreossi, Dario Cavaliere e Mattia Rea. Si sono fermati nel match decisivo dei preliminari Daniele Franciosa, Edoardo Cantini e Cosimo Bertini.Stop per un problema fisico nell’ultimo turno per Pietro Torre. Out nell’assalto precedente Edoardo Reale e Marco Mastrullo.

Domani la seconda giornata di gare ad Algeri prevede le fasi preliminari della prova femminile. Già qualificata per il tabellone principale Michela Battiston. In pedana le altre 11 azzurre del Commissario tecnico Andrea Aquili: Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Michela Landi, Vittoria Mocci, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

