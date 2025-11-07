ROMA (ITALPRESS) – Seconda giornata di qualificazioni nelle tappe di Coppa del Mondo di fioretto e sciabola: sono 10 i fiorettisti azzurri qualificati al tabellone principale maschile a Palma di Maiorca e sette le sciabolatrici italiane che hanno staccato il pass per domani ad Algeri. Nella prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Palma de Maiorca sono dieci gli azzurri del CT Simone Vanni qualificati per il tabellone principale di domani.

Per diritto di ranking avevano già accesso automatico al tabellone principale da 64 Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi. Grazie ad un’ottima fase a gironi hanno subito staccato il pass Damiano Di Veroli ed Edoardo Luperi. Grazie alle vittorie nei tabelloni preliminari hanno trovato un posto per la giornata di domani anche Giulio Lombardi, Davide Filippi Damiano Rosatelli e Tommaso Martini. Stop nel tabellone da 128 per Lorenzo Nista (battuto nel derby da Tommaso Martini) e Alessio Di Tommaso.

Domani i due tabelloni principali della prova di Coppa del Mondo a Palma de Maiorca che apre la stagione del fioretto. Saranno 21 gli italiani del ct Simone Vanni in pedana: 11 le azzurre nella prova femminile mentre sono 10 gli atleti nella gara maschile.

Sono sette invece le sciabolatrici azzurre del ct Andrea Aquili qualificate per il tabellone principale di domani ad Algeri, sede della prima tappa di Coppa del Mondo di sciabola 2025/2026. Era già ammessa Michela Battiston in virtù del proprio ranking. Dopo la fase a gironi sono ben quattro le azzurre che si sono agiunte al tabellone principale di domani: Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Rebecca Gargano e Mariella Viale. Grazie alle vittorie nei turni preliminari si sono aggiunte anche Carlotta Fusetti e Manuela Spica. Si è fermata all’ultimo match la gara di Alessia Di Carlo, Martina Criscio, Vittoria Mocci e Michela Landi. Stop nell’incontro precedente per Claudia Rotili.

Domani spazio ai due tabelloni principali delle prove individuali della Coppa del Mondo di sciabola ad Algeri. Nella gara maschile sono sei gli azzurri del ct Andea Terenzio mentre sono sette le sciabolatrici del commissario tecnico Andrea Aquili presenti.

