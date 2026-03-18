La Coppa d’Africa al Marocco, il Senegal ricorre al Tas: “Decisione ingiusta e inaccettabile”

ROMA (ITALPRESS) – Sul campo era finita ai supplementari con la vittoria del Senegal. Nei tribunali sportivi ha vinto il Marocco che si è visto assegnare la Coppa d’Africa dalla commissione d’appello della Caf, la Confederazione del calcio africano. La partita, la finale più lunga della storia, però non è ancora finita. Si andrà…ai rigori dal momento che la Fsf, la Federcalcio senegalese, ha annunciato che presenterà ricorso al Tas di Losanna “contro una decisione ingiusta, inaccettabile e senza precedenti che scredita il calcio africano. Per difendere i propri diritti e gli interessi del calcio senegalese, la Federazione presenterà ricorso al più presto al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna”.

E il Marocco? La Frmf ha diramato un comunicato, sottolineando che la Commissione d’Appello non ha fatto altro che applicare gli articoli 82 e 84 del regolamento della competizione. Inoltre filtra la posizione della Federazione, ovvero che le azioni legali non sono state intraprese con l’intenzione di “mettere in discussione le prestazioni sportive delle squadre partecipanti al torneo, ma solo per richiedere l’applicazione del regolamento. La Federazione ribadisce il suo impegno nel rispetto delle regole, la chiarezza del quadro competitivo e la stabilità delle competizioni africane”.

Una decisione che, ovviamente, ha innescato polemiche e reazioni notevoli. Una fonte della Federazione calcistica senegalese ha dichiarato a ‘L’Équipe’: “Siamo indignati. Il 29 marzo ci sarà una riunione del Comitato Esecutivo della Caf (Confederazione Africana di Calcio); sarà la Terza Guerra Mondiale”.

Claude Le Roy, ct della nazionale senegalese tra il 1990 e il 1992, ha espresso la sua indignazione per la decisione della Caf. “Non avrei mai immaginato, nemmeno per un secondo, che la Caf potesse spingersi così in là nella strada dell’assurdità”, le sue parole riportate da L’Equipe con attacchi anche al presidente del calcio africano, Patrice Motseppe, definito “un vassallo di Gianni Infantino che voleva dare questa Coppa al Marocco fin dall’inizio”.

Altri duri attacchi al numero 1 della Fifa e una sensazione: “Credo che non sia ancora finita, penso che il Senegal riceverà ciò che si merita alla fine di questa storia. Ma tutto è questo è patetico, distrugge l’immagine del calcio africano”.

Tante le reazioni anche da parte dei giocatori senegalesi (“Date altri tre gol a quei piagnucoloni”, il post di Pathé Ciss che si riferisce al successo per 3-0 a tavolino dei marocchini) per una decisione che assegna il titolo al Marocco, ma c’è ancora un’altra pagina di questa brutta storia da scrivere e a farlo sarà il Tas di Losanna.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).