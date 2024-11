LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il ministro dell’Ambiente maltese Miriam Dalli ha espresso soddisfazione per il significativo aumento del sostegno finanziario alle nazioni vulnerabili dopo due settimane di rigorose discussioni tenutesi a Baku, in Azerbaigian, durante il vertice COP29. Il fondo è destinato ad aumentare da 100 miliardi a 300 miliardi di dollari ogni anno entro il 2035, con l’obiettivo di aiutare queste nazioni ad adattarsi agli effetti del cambiamento climatico.

Nel frattempo, Malta ha mostrato un misurato senso di speranza riguardo ai risultati finali in cui è stato raggiunto un consenso mondiale sull’azione per il clima.

“Questa conferenza ha evidenziato in particolare il finanziamento annuale che sarà assegnato alle nazioni più vulnerabili”, ha affermato Dalli. “Malta è stata una delle voci che hanno sostenuto maggiori contributi, sia dal settore pubblico che da quello privato, per garantire l’efficace sostegno di questo fondo”.

Malta ha svolto un ruolo significativo nell’influenzare gli obiettivi di adattamento globali, poiché il ministro Dalli e la sua controparte austriaca hanno avviato negoziati per conto dell’Unione Europea. La posizione consolidata prepara il terreno per i dialoghi in corso alla prossima conferenza sul clima in Brasile l’anno prossimo.

Malta ha espresso la sua delusione per gli insufficienti progressi nella mitigazione e nelle emissioni di gas serra. “Raggiungere un accordo solido sull’adattamento è gratificante”, ha osservato Dalli, “eppure è evidente che alcune nazioni hanno mostrato una minima prontezza a impegnarsi in iniziative che potrebbero davvero affrontare la mitigazione e ridurre le emissioni di gas serra”.

Dalli ha sottolineato che numerosi paesi continuano a dipendere dai combustibili fossili come il carbone e l’olio combustibile pesante per il loro fabbisogno energetico, il che rappresenta un ostacolo significativo al conseguimento di progressi sostanziali nella riduzione delle emissioni globali.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]