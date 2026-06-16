Cooperazione Italia-Albania, l’Aeronautica Militare alla base Nato di Kucove

ROMA (ITALPRESS) – La cooperazione militare tra Italia e Albania compie un ulteriore passo avanti nel settore delle operazioni ad alta intensità con una dimostrazione di capacità Combat Search and Rescue (Combat SAR) condotta dall’Aeronautica Militare italiana presso la base NATO di Kucove, infrastruttura strategica dell’Alleanza Atlantica nei Balcani occidentali. Lo riferisce una nota pubblicata sul sito dell’Aeronautica militare italiana, precisando che l’attività si è svolta il 10 giugno nell’ambito del Piano di cooperazione bilaterale tra Roma e Tirana.

Sono stati impiegati due elicotteri HH-101A Caesar del 9° Stormo di Grazzanise nel ruolo di Personnel Recovery e di due caccia F-2000 del 36° Stormo di Gioia del Colle incaricati della funzione di Rescue Escort, ovvero della protezione armata delle missioni di recupero di personale isolato in ambienti ostili.

La Forza aerea albanese ha assicurato il supporto logistico e infrastrutturale attraverso la base di Kucove, mentre il Centro di Controllo e Riporto (QKR) ha garantito il coordinamento e il monitoraggio delle operazioni. In una nota ufficiale, l’Aeronautica Militare sottolinea che l’evento “ha rappresentato un’occasione concreta di cooperazione tra Paesi alleati”, consentendo la condivisione di procedure ed esperienze operative finalizzate ad accrescere “il livello di standardizzazione e di cooperazione nella pianificazione ed esecuzione di operazioni complesse”.

L’iniziativa conferma inoltre “l’attenzione dell’Italia verso un’area di primario interesse strategico come quella dei Balcani occidentali” e il valore attribuito al partenariato con l’Albania, considerata un interlocutore essenziale per la stabilità regionale.

– Foto Aeronautica Militare –

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