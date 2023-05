PALERMO (ITALPRESS) – Medicina e sport a braccetto per una corretta pratica motoria. Si aprirà domani, sabato 27 maggio alle 14,30, nei locali del Circolo tennis Palermo di via del Fante, un convegno nazionale su tema “Il tennis allunga la vita” in ricordo del dirigente della Federtennis nazionale e maestro di tennis palermitano, Gabriele Palpacelli. I lavori del convegno rappresenteranno anche un evento di crediti formativi per gli iscritti all’albo dei giornalisti. A presiedere il convegno sarà il medico sportivo Angelo Giglio, mentre Emilio Sodano sarà il presidente del Comitato scientifico. I lavori congressuali della prima sessione saranno aperti sabato alle 14,30 dall’argomento “Attività sportiva in sicurezza” moderati da Rosario Barone e Marcello Traina. La seconda sessione pomeridiana verterà sul “Ruolo del giornalismo per una sanità moderna” con moderatori Emilio Sodano e Giuseppe Cibelli. Tra i temi a seguire, in particolare quello sul “gesto tecnico” trattato dal tecnico nazionale della Federtennis, Michelangelo Dell’Edera del progetto “Racchette in classe”. La terza sessione, quella di domenica mattina verterà su traumatologia, riabilitazione e nutrizione del tennista, i cui moderatori saranno, Salvatore Corrao e Vittorio Virzì. Il convegno è stato presentato oggi al Circolo Tennis Palermo alla presenza tra gli altri del presidente del club di via del Fante, Giorgio Lo Cascio, del presidente regionale della Federtennis e padel, Giorgio Giordano e del deputato questore all’Assemblea Siciliana, Vincenzo Figuccia.

– Foto Ufficio Stampa CT Palermo –

(ITALPRESS).

