Convegno Ail, alimentazione e stili di vita in oncoematologia

ROMA (ITALPRESS) - Alimentazione e stili di vita sono stati al centro della quinta edizione del Convegno Nazionale Ail, Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, che si è svolto a Roma. Ail ha riunito studiosi, medici, nutrizionisti, psicologi, sociologi e volontari da tutta Italia e dall'estero, per comprendere come gli stili di vita, e in particolare l'alimentazione e gli appropriati percorsi nutrizionali, possano influenzare il decorso delle patologie onco-ematologiche. mgg/azn