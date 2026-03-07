Controllo straordinario del territorio dei Carabinieri ai Castelli Romani, arresti e denunce

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, hanno condotto un’operazione di controllo straordinario del territorio mirata alla prevenzione dei reati in genere e alla tutela della sicurezza stradale sulle principali arterie che congiungono la Capitale ai Castelli Romani. Sono stati predisposti posti di controllo alla circolazione stradale in punti particolarmente sensibili al fenomeno della “mala movida” ed in poche ore sono stati controllati oltre 100 persone e 60 veicoli, elevate sanzioni al codice della strada per 3.800 euro, oltre al ritiro di 3 patenti di guida e alla decurtazione di 68 punti.

Un uomo di 27 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool e per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, in quanto dopo aver forzato un posto di blocco, è stato fermato e risultato positivo all’alcooltest ben oltre i limiti consentiti dalla legge. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici finalizzati alla verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti durante la guida e, inoltre, è stato segnalato anche quale assuntore all’Autorità prefettizia perché nella sua disponibilità sono stati rinvenuti anche 2 g di ecstasy. Un 32enne, una 48enne e un minore sono stati denunciati per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, perché portavano, senza un giustificato motivo, coltelli a serramanico. Due le persone sorprese alla guida in stato di ebrezza alcolica e denunciate all’Autorità Giudiziaria, mentre 6 sono i soggetti che sono stati segnalati alla Prefettura di Roma quali assuntori di stupefacente in quanto colti in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish ed ecstasy.

