Controlli sui distributori di carburante in Sardegna, elevate sanzioni per 4 mila euro

SASSARI (ITALPRESS) – Controlli della Guardia di Finanza nei distributori della Sardegna. I finanzieri del Comando Provinciale di Sassari, seguendo le linee guida fissate dal Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno avviato un’azione di controllo sulla regolarità delle operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti. Negli ultimi venti giorni sono stati condotti quattordici controlli presso i distributori stradali, rilevando 10 mancate comunicazioni dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con sanzioni per 4.000 euro.

I controlli nello specifico settore sono stati ulteriormente intensificati a partire dal 19 marzo, data in cui, per effetto dei provvedimenti del Governo sulla tassazione dei carburanti, i prezzi di gasolio, benzina e GPL sarebbero dovuti diminuire. Le operazioni di riscontro eseguite dai finanzieri nel corso dei servizi di controllo economico del territorio, attraverso le pattuglie poste a disposizione della Sala Operativa del Comando Provinciale e rispondenti al numero di pubblica utilità 117, hanno consentito di individuare anche un’altra analoga posizione irregolare in un distributore di Sassari dove l’esercente, benché regolarmente iscritto al portale del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avrebbe dimenticato di effettuare le periodiche comunicazioni settimanali.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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