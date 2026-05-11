Controlli straordinari nel centro storico di Cagliari, denunce e allontanamenti

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno dato vita a un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nel centro del capoluogo. L’attività, condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto delle Stazioni di Villanova, Stampace e San Bartolomeo, ha permesso di sottoporre a verifica 91 persone e decine veicoli lungo le principali arterie stradali e nelle aree ritenute maggiormente sensibili.

Nel corso delle verifiche svolte tra la sera di ieri e le prime ore di questa mattina, i militari hanno deferito in stato di libertà 5 persone per violazioni di diversa natura. Tra gli interventi più significativi, un 57enne cagliaritano, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, è stato individuato fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, senza fornire alcuna giustificazione plausibile per l’assenza al controllo.

Analoga sorte è toccata a un 18enne, rintracciato nel capoluogo dopo essere verosimilmente evaso da una comunità presso la quale era sottoposto alla misura cautelare del collocamento in struttura. Sul fronte della sicurezza stradale e del contrasto ai reati contro il patrimonio, i Carabinieri hanno denunciato un 29enne residente a Cagliari, sorpreso alla guida di un motociclo sebbene fosse privo della patente di guida con recidiva nel biennio; il mezzo è risultato inoltre sprovvisto di copertura assicurativa e della prescritta revisione. Un operaio 50enne residente a Selargius è stato invece trovato in possesso di una bicicletta risultata provento di un furto, venendo così deferito per l’ipotesi di ricettazione.

Infine, un 71enne residente a Capoterra è stato denunciato poiché sorpreso a circolare in città in violazione del foglio di via obbligatorio che gli imponeva il divieto di ritorno nel comune di Cagliari. Particolare attenzione è stata riservata all’area di piazza del Carmine, inserita nella zona a tutela rinforzata istituita con ordinanza prefettizia per contrastare il degrado e garantire la sicurezza dei cittadini.

In tale contesto, i militari hanno imposto l’allontanamento dall’area a tre persone, tutte già note alle Forze di Polizia: un 43enne di origini senegalesi residente a Selargius, un 61enne cagliaritano e un 27nne residente a Uta. I tre soggetti sono stati individuati in violazione delle prescrizioni stabilite dal dispositivo di sicurezza adottato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).