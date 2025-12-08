ROMA (ITALPRESS) – Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel fine settimana dell’Immacolata, fra centro storico e area della stazione Termini. Il bilancio è di 13 persone arrestate e 12 denunciate alla Procura della Repubblica, oltre a 9 ordini di allontanamento notificati.

Nel centro storico, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Venezia hanno arrestato tre cittadini algerini sorpresi a rubare lo zaino a un turista canadese in piazza Barberini. Arrestati anche due cileni, di 32 e 38 anni, colti mentre forzavano un’auto in via delle Terme di Traiano: uno di loro ha tentato di estrarre un coltello al momento del controllo. Denunciati invece due algerini trovati in possesso di una fotocamera rubata a un turista americano. In piazza San Silvestro, i Carabinieri di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due donne bulgare, di 20 e 43 anni, sorprese a prelevare 600 euro con una carta di credito rubata.

I militari della Stazione Aventino hanno denunciato un ecuadoriano di 25 anni, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una donna. Denunciati anche due romeni per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, identificati come gli autori del furto di un portafoglio nella metro A. Un militare fuori servizio ha denunciato una peruviana di 43 anni, sorpresa a rubare uno smartphone in un negozio di via del Corso. Sanzionati infine due cittadini stranieri per esercizio abusivo dell’attività di guida turistica all’interno del Colosseo: per loro multa da 400 euro e ordine di allontanamento per 48 ore.

Nell’area di Termini, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato sei persone: due cittadini italiani sorpresi a rubare una valigia; due romeni per furto di abiti; un 25enne marocchino trovato con 26 grammi di hashish; un 35enne marocchino destinatario di custodia cautelare in carcere. Denunciate cinque persone per violazioni a misure restrittive e possesso di armi improprie, mentre sette persone senza fissa dimora sono state sanzionate per violazione del divieto di stazionamento con contestuale ordine di allontanamento. Durante i controlli sono state identificate 231 persone e i Carabinieri hanno effettuato verifiche su 89 veicoli.

