ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’intensa attività nell’area della stazione ferroviaria Termini e lungo le vie adiacenti, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di degrado e illegalità. Impiegati i Carabinieri del Gruppo di Roma con il supporto dei colleghi del Gruppo Tutela Lavoro di Roma e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria. Al termine dei controlli 4 persone sono state arrestate e altre 10 denunciate.

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito le verifiche nell’area tra la stazione Termini e piazza Vittorio Emanuele II, arrestando un 50enne italiano, senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Roma a seguito della richiesta di aggravamento della misura della detenzione domiciliare avanzata a seguito di reiterate violazioni accertate dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo.

I Carabinieri hanno poi arrestato un 22enne egiziano, senza fissa dimora, bloccato in via Giovanni Giolitti appena dopo avere derubato una giovane del telefono cellulare.

Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in piazzale Labicano, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno anche denunciato un 39enne peruviano trovato alla guida di un’auto sotto l’influenza dell’alcol, con tasso superiore al consentito rilevato da accertamento etilometrico, e un 37enne romeno per aver rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e per aver inveito e minacciato i militari nel corso delle operazioni di identificazione e controllo.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, invece, hanno eseguito verifiche nell’area antistante la stazione Termini – da piazza dei Cinquecento fino ai giardini Einaudi – e le vie limitrofe – da piazza Indipendenza a Castro Pretorio – arrestando un 45enne romeno che nel corso dell’identificazione ha fornito false generalità. Portato in caserma e identificato, è risultato colpito dalla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma.

In manette è finito anche un 30enne italiano sorpreso dall’addetto alla sicurezza di un negozio del Forum Termini, ad asportare capi di abbigliamento. Allertati i Carabinieri, l’uomo ha tentato di divincolarsi, spintonandoli, ma è stato bloccato. Refurtiva recuperata.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato tre persone per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Roma e altre cinque per inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione Termini.

Insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno sanzionato, per complessivi 6.300 euro e la sospensione dell’attività, il titolare di un ristorante in via Volturno, per l’impiego di un dipendente “in nero”.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 287 persone, 15 delle quali sanzionate per divieto di stazionamento nei pressi della stazione ferroviaria, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e la sanzione amministrativa di 100 euro, eseguito verifiche su 131 veicoli e 17 attività commerciali e strutture ricettive.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]