BRINDISI (ITALPRESS) – Le Fiamme gialle della Compagnia di Francavilla Fontana hanno individuato 23 lavoratori “in nero” e 4 lavoratori “irregolari”. I controlli della Guardia di Finanza sono stati eseguiti nei comuni di Francavilla Fontana, Latiano, Oria e Torre Santa Susanna, nel Brindisino, ed hanno interessato diverse attività, tra cui ristoranti, pizzerie, bar, pub e agenzie di consulenza.

Al termine delle ispezioni eseguite sono stati verbalizzati 5 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera non dichiarata. Inoltre, sono in corso ulteriori approfondimenti di carattere fiscale.

foto ufficio stampa Guardia di finanza

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]