Controlli nei quartieri Corviale e Trullo a Roma, 4 arresti e 10 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Quattro arresti, 10 denunce, 9 soggetti segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, sanzioni al Codice della Strada per un importo totale di 11.763 euro, 484 persone identificate (di cui 197 straniere) ed eseguiti accertamenti su 356 veicoli. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Corviale e Trullo, eseguito dai carabinieri della Compagnia Roma Eur.

I Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 49enne romano sorpreso a cedere una dose di eroina dietro il corrispettivo di 30 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 84 g di eroina, 30 g di hashish, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e 1.285 euro in contanti. Gli stessi militari hanno fermato, nei pressi della sua abitazione, un 48enne trovato in possesso – a seguito di perquisizione personale e domiciliare – di 530 g di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento. Sempre i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 42enne sorpreso all’esterno della propria abitazione in violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

I Carabinieri della Stazione Roma Trullo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne romano. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma in aggravamento della misura degli arresti domiciliari, è scaturito dalle continue evasioni dell’uomo, accertate dai Carabinieri. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli.

I Carabinieri hanno poi denunciato alla Procura della Repubblica 10 persone per reati che vanno dal porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere (perché trovati in possesso di bisturi, forbici, cutter e taglierini), all’evasione, fino alla ricettazione (un minore sorpreso a bordo di un ciclomotore con casco rubato) e alla guida senza patente con recidiva.

Ben 5 persone sono state invece denunciate perché all’atto dell’identificazione hanno fornito carte d’identità modificate mediante l’asportazione del microchip. Nel corso delle verifiche, 9 persone sono state segnalate alla Prefettura di Roma per uso personale di stupefacenti, con il contestuale sequestro di dosi di hashish, marijuana ed eroina. Le sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della Strada hanno raggiunto una cifra superiore agli 11.000 euro.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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