Controlli dei Carabinieri sul litorale romano: 4 arresti e 8 denunciati

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. I Carabinieri hanno operato all’interno di piazza Gasparri di Ostia, nota zona per le attività illecite connesse al mondo degli stupefacenti, dove è stato arrestato un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, che, a seguito di perquisizione domiciliare all’interno di un’abitazione utilizzata quale “fortino” per lo smercio della droga, è stato trovato in possesso di circa 4 g di cocaina, alcune dosi di hashish oltre che materiale per il confezionamento e la pesatura.

Nel medesimo contesto operativo, sono state arrestate altre tre persone, due destinatarie di misure di custodia cautelare in carcere ed uno in flagranza per violazione alla sorveglianza speciale. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Nella fascia pomeridiana, invece, i Carabinieri hanno eseguito una serie di posti di controllo alla circolazione che ha permesso di denunciare 8 persone alla Procura della Repubblica, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebrezza.

Complessivamente, i Carabinieri di Ostia hanno identificato 392 persone, controllato 209 veicoli ed elevato contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 26.313 euro. Segnalati e sanzionati 17 assuntori di sostanze stupefacenti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).