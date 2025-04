Controlli dei Carabinieri contro furti e borseggi a Roma, 15 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito dei quotidiani controlli nei luoghi di maggiore afflusso turistico, presso le fermate metropolitane e bus, e a bordo dei mezzi pubblici, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 15 persone gravemente indiziate di furto aggravato.

I militari della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini peruviani, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi all’interno di un negozio di abbigliamento in via del Corso a derubare un cliente dello smartphone, che custodiva nella tasca della giacca, e un cittadino cileno e uno del Bangladesh bloccati in un negozio di via del Corso dove avevano asportato diversa merce, occultandola all’interno di una borsa schermata e superando le casse senza pagare.

I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno invece arrestato una 19enne rom, senza fissa dimora e con precedenti, che insieme ad una complice di 12 anni, non imputabile, ha asportato con destrezza il portafoglio dalla borsa di un turista statunitense mentre passeggiava insieme alla fidanzata nei pressi di Fontana di Trevi. La stessa scena si è presentata agli occhi dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, in largo Agnesi, dove una coppia di cittadini romeni – lui 35enne e lei 27enne – sono stati sorpresi dopo avere avvicinato alle spalle un turista inglese, che stava fotografando il Colosseo, derubandolo del portafogli, contenente denaro contante, carte di credito e documenti che custodiva nella borsa.

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato, in distinti interventi, 4 cittadini stranieri, senza fissa dimora e già noti per precedenti reati, per furto ai danni di negozi all’interno della Galleria Forum Termini e di un negozio in via Giolitti. Recuperata merce del valore di circa 1.500 euro. A loro carico è stato notificato anche un ordine di allontanamento dall’area ai sensi dell’ordinanza prefettizia del 26 marzo 2025. Gli altri arrestati sono stati sopresi dai Carabinieri della Stazione Roma Macao, quelli della Stazione Roma Via Vittorio Veneto e quelli della Stazione Roma Quirinale, a bordo delle linee metropolitane mentre derubavano ignari passeggeri di portafogli e smartphone. Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).