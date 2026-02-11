Controlli antidroga della Polizia nella periferia Nord-Est di Roma, 7 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Dai lucchetti metallici posti a protezione di cancelli trasformati in micro-depositi di stupefacente alle strategie di “marketing” dei pusher che agiscono in coppia, in postazioni diverse, per modulare l’offerta in base al target dei clienti: è la fotografia dello spaccio “a cielo aperto” catturata dalla Polizia di Stato nella periferia nord-est della Capitale, che plasma le “dinamiche delle piazze” calibrando nascondigli, dosi e tipologie di sostanza sulle richieste del mercato. Sono 7 i pusher neutralizzati negli ultimi tre giorni dagli uomini della VI Sezione della Squadra Mobile tra il Quarticciolo, Tor Bella Monaca, il quartiere Don Bosco e la Borgata Fidene, a Roma. Mimetizzandosi tra gli immobili di edilizia popolare e le zone verdi circostanti, i poliziotti hanno documentato le loro strategie, che spaziano dalle tecniche più tradizionali fino a soluzioni più innovative studiate per aggirare i controlli o per calibrare l’offerta a seconda del target clientelare. Così, tra viale dell’Archeologia e la zona del cosiddetto “Ferro di cavallo”, sono finiti in manette i primi 4 pusher, che agivano in coppia posizionandosi in postazioni “pre assegnate” per differenziare l’offerta di vendita alla piazza. I primi due si erano divisi tra la strada – dove il punto di riferimento era individuato in un cassonetto dell’immondizia – ed i ballatoi degli immobili di edilizia popolare. L’uno, un trentaduenne tunisino, gestiva le cessioni di hashish; l’altro, un ventiseienne rumeno, riforniva la piazza di cocaina. Tra le dosi che avevano al seguito e quelle nascoste nell’androne di un condominio, nelle tubature e nell’intercapedine del muro, sono stati recuperati e sequestrati 12 involucri di hashish e circa 400 dosi di cocaina, oltre a 500 euro in contanti, ritenuti presumibile provento degli “incassi” giornalieri”.

La stessa strategia di marketing è stata fotografata nelle fasi di ricezione ed indirizzamento della clientela da parte di un’altra coppia di pusher, che si ripartiva la “pubblicizzazione” della cocaina “cruda” e “cotta” a seconda delle richieste degli acquirenti. Per entrambi sono scattate le manette ed il sequestro di 28 dosi. Un sistema minuzioso e quasi invisibile ad occhio nudo è quello, invece, scoperto dai Falchi nella Borgata Fidene. Il pusher “ingegnoso” è un quarantacinquenne di origini filippine, che offriva sul mercato cristalli di shaboo prelevati di volta in volta da un micro-deposito ricavato da un lucchetto metallico posto a protezione di un cancello. Gli ultimi due arresti sono poi scattati tra il Quarticciolo e Prima Porta, dove i pusher sono stati intercettati nel momento del classico scambio droga-denaro e a bordo di una auto, in “modalità delivery”. Entrambi sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al loro seguito sono stati rinvenuti e sequestrati altri 60 involucri tra hashish e cocaina.

