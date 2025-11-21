Controlli antidroga a Roma, Carabinieri arrestano 18 persone

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nel corso di controlli antidroga, hanno arrestato 18 persone. L’attività investigativa, condotta in diverse aree e piazze di spaccio della Capitale, ha portato al sequestro di ingenti quantità di cocaina, crack, ecstasy, hashish e marijuana.

Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato denaro contante per oltre 3 mila euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 23enne del Marocco, mentre in largo Ferruccio Mengaroni, stava cedendo una dose di cocaina e una di crack in cambio di 40 euro, ad un acquirente che è stato identificato e segnalato.

La successiva perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori 10 dosi di hashish, 9 di crack e 5 di cocaina, rispettivamente del peso di circa 15, 4,5 e 3 grammi, nonché della somma di 260 euro in contanti. In via Quarrata, a Fidene, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno arrestato una 41enne romana, nel corso di un controllo alla circolazione stradale.

L’atteggiamento particolarmente nervoso della donna avrebbe fatto insospettire i militari e per questo motivo nell’approfondire il controllo hanno rinvenuto nell’auto, risultata a noleggio, 19 involucri contenenti 4,75 grammi di crack e 3 dosi di cocaina del peso di circa 1,5 grammi, nonché 20 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli stessi militari, nel corso di un’altra attività, questa volta in via delle Isole Curzolane incrocio con via Scarpanto, hanno fermato un 38enne romano, con precedenti, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente, che è stato segnalato quale assuntore. Il soggetto è stato trovato in possesso di ulteriori 9 involucri di cocaina del peso di circa 4 gr. e la somma contante di 405 euro.

La stessa dinamica è avvenuta anche in via Padre Semeria, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Parioli hanno arrestato un 35enne romano che stava cedendo 2 dosi di cocaina a 2 ragazzi in cambio di 100 euro, che sono stati poi identificati e segnalati. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 90 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. In via Ardeatina all’altezza del civico 930, ad attirare l’attenzione della pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, ci ha pensato un 34enne romano, che alla vista della pattuglia in transito, ha abbandonato l’auto su cui viaggiava per cercare di fuggire a piedi ma è stato subito inseguito dai militari che lo hanno raggiunto e messo in sicurezza.

La perquisizione personale e veicolare ha poi permesso di rinvenire 50 dosi di crack del peso di circa 50 grammi e la somma contante di 685 euro. Madre e figlio invece, sono stati sorpresi in un parcheggio di via Grotta di Gregna, nel corso di una mirata attività di osservazione, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante. I due stavano contrattando con un potenziale acquirente la vendita di stupefacente ma nel corso del blitz sono stati arrestati e trovati in possesso di 21 involucri termosaldati contenenti 10 grammi di cocaina e 31 di crack per un peso di circa 13 grammi.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dei due dove i militari hanno rinvenuto ulteriori 25 dosi di cocaina del peso di 275 grammi ed un panetto sigillato, della medesima sostanza, del peso di oltre un chilo, oltre a vario materiale utile per confezionarlo. Al Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste nel corso di due distinte attività, una in via Cerignola e una in via Ostuni, hanno arrestato un 27enne gambiano e un 18enne del Marocco, entrambi senza fissa dimora e con precedenti.

Il primo, in particolare, è stato sorpreso mentre occultava della sostanza stupefacente in un nascondiglio ricavato in un’aiuola, dove a seguito dell’ispezione dei militari, ha permesso di rinvenire 24 dosi di crack del peso di circa 14,2 grammi e la somma contante di 40 euro mentre, il secondo è stato notato effettuare delle cessioni di stupefacente a diversi acquirenti, alcuni dei quali identificati e segnalati, prelevando le dosi da un vano contatore dell’acqua dove, a seguito dell’ispezione, ha permesso di rinvenire 31 dosi di crack del peso di circa 14,5 grammi.

In via Ceprano a Centocelle, i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno effettuato un controllo ad un’autovettura che procedeva con fare sospetto. A seguito del controllo, i militari hanno rinvenuto ben occultati nell’auto, 12 dosi di crack del peso di circa 10 grammi e altre 14 dosi di cocaina del peso di altri 10, nonché la somma contante di 230 euro. In manette è finita una coppia di romani di 19 e 30 anni, entrambi con precedenti. In via delle Robinie, sempre nel quartiere Centocelle, i Carabinieri hanno arrestato altri due romani di 22 e 23 anni, entrambi con precedenti, sorpresi, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di 4 buste trasparenti a chiusura ermetica, contenente circa 250 grammi di marijuana, 11 panetti di hashish del peso complessivo 1100 grammi, 22 panetti di pasta di hashish del peso di 1100 e 3 dosi di cocaina del peso di circa 3,5, nonché la somma contante di 450 euro.

In manette è finito anche un 19enne romano, con precedenti, bloccato dai Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina, mentre si aggirava in atteggiamento sospetto in via Bonafede. A seguito del controllo è stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish del peso di 5 grammi e della somma di 580 euro in contanti. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Roma Cassia, nella zona di Selva Candida, hanno arrestato un romano di 40 anni, fermato per un controllo alla circolazione stradale in via Poggio delle Conti, e trovato in possesso di 15 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi e ulteriori 13,6 di crack suddiviso in 8 dosi, nonché la somma di 190 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sempre nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in viale Marco Polo hanno arrestato un italiano di 40 anni, di San Cesario e con precedenti, trovato in possesso di 30 dosi di cocaina del peso di 23 grammi e la somma di 190 euro in contanti.

Infine, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tivoli hanno arrestato in due diverse attività, nel quartiere di Ponte di Nona, due cittadini egiziani di 21 e 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Il 21enne, attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato notato dai militari prelevare in più occasioni dosi di cocaina da un pacchetto di caramelle, ben nascoste nei pressi di un albero, per poi cederle ai vari acquirenti.

A seguito della perquisizione i militari hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina e 75 euro in contanti. Il 30enne invece è stato notato armeggiare nei pressi di un camper parcheggiato. A seguito del controllo i militari hanno rinvenuto, dietro la ruota posteriore del camper, ben 44 dosi di cocaina del peso di circa 14 grammi e la somma di 80 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).