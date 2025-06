Continuano le proteste a Los Angeles, Trump “Arrestate le persone con il volto coperto”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Arrestate subito le persone a volto coperto”. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito delle proteste in corso a Los Angeles, dove la polizia nella giornata di ieri ha fermato 27 persone.

“A Los Angeles la situazione è davvero brutta. Fate entrare le truppe”, ha aggiunto Trump, per il quale “il governatore Gavin Newscum e il ‘sindaco’ Bass dovrebbero scusarsi con la popolazione di Los Angeles per il lavoro assolutamente orribile che hanno svolto, e questo include ora anche le rivolte in corso a Los Angeles. Questi non sono manifestanti, sono facinorosi e insurrezionalisti”.

