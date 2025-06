VENEZIA (ITALPRESS) – Continuano le donazioni de “Il giardino ritrovato di Renata”: questa mattina al Municipio di Mestre gli organizzatori dell’edizione primaverile dell’ormai nota festa mestrina, che si è tenuta nel parco di via Torre Belfredo a maggio, hanno consegnato i proventi della manifestazione al “Comitato donne 25 aprile”, all’associazione “Asanti Sana”, a Mariano Xibilia, cittadino ed ex alpino con gravi patologie, alla cooperativa sociale La Rosa blu, al Centro don Orione, all’associazione Venezia Prossima.

Sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, la presidente de “Il giardino ritrovato”, Lorenza Lavini, la presidente dell’associazione “Il Faro”, Martina Volpato.

“Da amministratore è una grandissima soddisfazione veder crescere una manifestazione come questa – ha dichiarato l’assessore Mar – in cui le persone dedicano anima e cuore all’aiuto degli altri. In tutti i campi la differenza è fatta dalle persone e dalla passione che esse mettono nelle attività che svolgono e qui, al Giardino Ritrovato, incontriamo i sorrisi e l’orgoglio di chi si spende con amore per la collettività”.

Al “Comitato donne 25 aprile” che, attraverso le attività di cucito e ricamo, raccoglie fondi per la donne ospitate nelle case rifugio del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, è andato un assegno di 800 euro; all’associazione “Asanti Sana”, che aiuta gli abitanti del villaggio Ndithini in Kenya (situato a 120 chilometri da Nairobi) e in particolare i bambini orfani, ammalati e denutriti, sono stati donati 800 euro; il concittadino Mariano Xibilia ha ricevuto la somma di 800 euro per le sue cure mediche; “La Rosa Blu” ha avuto in dono 600 euro da destinare ad un corso per l’uso del defibrillatore (donato a sua volta dall’associazione “La speranza di Marco”); al Centro don Orione, che si occupa di disabilità, è arrivato un assegno di 500 euro e, altrettanti, sono stati destinati all’associazione “Venezia Prossima” per l’aiuto che essa dà alla Casa dell’Ospitalità, ente che si occupa dell’accoglienza e dell’aiuto a persone senza fissa dimora.

La manifestazione, che rientra nel palinsesto de “Le Città di Festa”, è organizzata da “Il Faro” e tornerà a novembre per la festa della Madonna della Salute. Tutte le informazioni si possono consultare sui canali Facebook e Instagram de “Il Giardino ritrovato”.

