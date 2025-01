MILANO (ITALPRESS) – Dal 2022 il Salone del Mobile.Milano ha avviato un tour internazionale di presentazioni in Europa, America del Nord e Asia, scegliendo i mercati più strategici per l’export di settore e per presentare le novità e l’esperienza dei prodotti autentici italiani che un architetto, un designer o un costruttore possono trovare solo visitando la più importante fiera di arredo al mondo.

Negli Stati Uniti, primo mercato al mondo con l’Europa, siamo giunti al decimo appuntamento in tre anni, e dopo il grande successo di Miami come prima tappa del Road Show internazionale per presentare le principali novità della prossima edizione della Manifestazione, che si svolgerà a Milano, dall’8 al 13 aprile 2025, il Salone del Mobile.Milano continua il suo viaggio negli States con l’appuntamento strategico di New York dove sono state comunicate molte delle novità della Manifestazione.

A New York, il 21 gennaio, i vertici del Salone del Mobile.Milano e l’Italian Trade Agency Miami, Ufficio competente settorialmente per il design in USA – che ha coimpostato e coordinato la missione del Salone negli Stati Uniti – hanno dato vita, in collaborazione con le principali associazioni americane di architetti, designer e costruttori, a due momenti di incontro dedicati alla presentazione della 63aedizione della Manifestazione: con la stampa di settore e con il trade e i vari stakeholder.

L’esclusivo incontro stampa presso la Sede dell’Italian Trade Agency NY è stato condotto dalla Presidente del Salone del Mobile.Milano Maria Porro che ha illustrato le novità 2025 e dialogato con l’architetto Pierre-Yves Rochon, autore del visionario progetto “Villa Hèritage” che verrà disvelato al prossimo Salone. Il secondo evento, svoltosi al Rizzoli Bookstore di Broadway, in partnership con Interior Design (leader delle riviste settoriali in US), ha visto la partecipazione dell’artista Robert Wilson, che ha presentato “Mother” una “visione” della Pietà Rondanini di Michelangelo messa in scena al Castello Sforzesco per la 63a edizione del Salone del Mobile.

New York /New Jersey e Tri-state rappresentano una innegabile tappa di partenza per promuovere tutti i settori italiani con particolare riferimento al design visto che, ormai da anni, le più importanti aziende italiane, espositrici del Salone, hanno costruito e continuano ad ampliare importanti canali di distribuzione nell’area di New York. Il design italiano, in particolare, è protagonista nei quartieri di Chelsea, Madison, Soho, Meat Packing e Hudson yards. Flagships e negozi specializzati in prodotti italiani, sono una assoluta realtà italiana della “Grande Mela”.

“Portare il Salone in USA fa parte di una strategia post pandemica di promuovere il design autentico italiano che stiamo adottando per tutti i prodotti made in Italy: presentiamo infatti formati fieristici di notorietà e contenuti internazionali direttamente nelle zone geografiche di maggiore crescita per acquisti e nuovi investimenti in prodotti italiani. Ad esempio, Vinitaly a Chicago, Cosmoprof a Miami e, appunto, il Salone del Mobile a NY. Siamo vicini a chiudere il 2024 con il nuovo record di vendite italiane in US (già 70 mld di Usd cui contribuiscono anche i prodotti del design italiano) e siamo confortati che queste presentazioni spingono il brand Italia in US” ha commnetato Erica Di Giovancarlo, Coordinatrice Uffici Ice in US e Italian Trade Commissioner New York.

“Presentarsi negli US e a NY dove i nostri prodotti sono già conosciuti serve a sostenere l’obiettivo di altissima reputazione che il Salone del Mobile.Milano ha dalla sua fondazione: la passione americana di studi di architettura, designer, costruttori e società di ingegneria per la produzione italiana è solida perchè percepita come unica e di tendenza, sempre più innovativa e attenta a soluzioni green nell’ambito della sostenibilità e della circular economy. Inoltre, lavorando per la prima volta con Interior Design stiamo studiando e facendo scouting tra i cd Giants e Rising Giants, per individuare nuovi buyer tra i grandi costruttori adatti ai nostri prodotti di design e quest’anno di illuminazione” ha aggiunto Carlo Angelo Bocchi Italian Trade Commissioner Miami.

Il Salone del Mobile.Milano è da sempre un motore di crescita per l’intero settore arredo a livello internazionale, una piattaforma globale che apre Milano al mondo e lo accoglie come capitale globale del design. L’edizione 2025 presenterà temi e contenuti capaci di ispirare nuove visioni e opportunità. L’immaginazione, pilastro del cambiamento, anche quest’anno ha guidato queste scelte, unitamente alla qualità, intrinseca nel DNA della Manifestazione da 62 edizioni. Grazie a una partecipazione record di espositori e al rafforzamento delle relazioni internazionali, l’edizione 2025 è già sold out, confermando l’attrattività globale del Salone e il suo ruolo di catalizzatore per mercati consolidati ed emergenti.

Per Maria Porro, Presidente Salone del Mobile.Milano: “Ritornare a NY come prima tappa americana del Road Show 2025 è determinante per il Salone del Mobile.Milano e per tutto il nostro settore. Il Salone, evento globale, perno di un sistema virtuoso che ha radici a Milano ma si proietta in tutto il mondo, ha raccontato alla stampa americana, sempre molto attenta alla voce della Manifestazione, le sue molteplici novità relative alla prossima edizione di aprile – dalla biennale Euroluce alla prima edizione di The Euroluce International Lighting Forum, al ricco palinsesto dei Talk e Tavole Rotonde sul tema della luce, al progetto “Mother” di Robert Wilson dedicato alla Pietà Rondanini, l’ultimo capolavoro di Michelangelo, esposta al Castello Sforzesco, e alla visione evocativa di Villa Hèritage di Pierre-Yves Rochon”.

“Siamo anche orgogliosi di tornare negli USA quale mercato con un forte interesse verso il Made in Italy, dove la reputazione del ‘fare italianò e quella dei prodotti di design è in continua espansione. Una crescita che vede coinvolti anche numerosi canali di distribuzione, dai negozi monomarca e specializzati agli studi di architettura, design e ingegneria, società di costruzione per residenziale e contract. In particolare, gli USA sono il punto di riferimento di questo settore e dei grandi progetti, sia dell’hospitality sia residenziali. I prodotti italiani negli USA sono sempre più riconosciuti e apprezzati per la loro alta qualità, innovazione, sostenibilità e, da ultimo, per lo stile inconfondibile, il che spiega la partenza del tour internazionale 2025 da questo paese”, ha concluso Porro.

