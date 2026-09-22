Conti pubblici, Fidanza “Non cambia la traiettoria di riduzione del deficit”

ROMA (ITALPRESS) - "È un peccato, ma non cambia la traiettoria di riduzione del deficit e di uscita dalla procedura che era già originariamente prevista per il 2027. Ci sarebbe piaciuto anticiparla al 2026 per avere un po' più di margine espansivo per la manovra, non è stato possibile. Nei prossimi giorni presenteremo una manovra seria che vada ancora nella direzione della riduzione delle tasse, in particolar modo per il ceto medio, e continua il percorso di sostegno ai redditi, alla crescita, senza compromettere l'ordine dei conti pubblici che abbiamo garantito in questi anni". Lo ha detto il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, a margine della presentazione del libro di Giovanni Orsina, commentando la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. xc3/sat/mca1