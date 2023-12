ROMA (ITALPRESS) – “Ma le pare che voterò il Mes? Il Mes se lo voterà Meloni. Con il Pd, Italia viva e Forza Italia”. A parlare, in un’intervista al Foglio, è il leader del M5S, Giuseppe Conte. “La premier d’altronde – aggiunge – è in enorme difficoltà, ha capito che cosa significhi governare e la sua proverbiale coerenza sta facendo acqua da tutte le parti. Quando va in Europa sembra che stia in giro per i mercatini di Natale”. “Mi spiace per Meloni, ma all’opposizione deve fare i conti con noi, con me”, aggiunge Conte.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]