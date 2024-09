CASTEL VOLTURNO (CASERTA) (ITALPRESS) – “Cosa mi aspetto alla ripresa? Continuità di prestazione e di risultati. Mi aspetto che i nuovi si adattino subito al gruppo. Lukaku? Ha utilizzato questa sosta per entrare a pieni giri nel contesto della squadra. E’ venuto anche nei giorni liberi. Sta migliorando sotto tutti i punti di vista. Vedremo”. Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida in casa del Cagliari. Qualche dubbio su Kvaratskhelia che, conferma l’allenatore azzurro “ha avuto un problema alla caviglia. Vedremo nei prossimi allenamenti come sta”. Ieri le parole di De Laurentiis che ha avuto grandi parole per Conte e ha parlato di rifondazione. “Mi porto dentro una grande pressione avendo vinto in passato. Non mi sottraggo alle responsabilità. Dobbiamo assolutamente crescere. Siamo partiti per una ricostruzione. Se prendi 7 giocatori e vanno via 12 significa che sta cambiando qualcosa. So quale sono le aspettative nei miei confronti sapendo che l’unica mia forza è il lavoro”, le parole del tecnico azzurro che parla anche di tattica e scelte. “Cambierà il modulo? Veniamo da due mesi e mezzo di lavoro su un sistema. Mi auguro di vedere dei miglioramenti. Sicuramente ci saranno delle situazioni da valutare. L’intenzione è cucire l’abito migliore addosso alla squadra”. Intanto domenica si torna in campo e ad attendere i suoi c’è il Cagliari. “E’ una squadra tosta come lo sono tutte le squadre di Nicola. Dove è andato ha sempre fatto bene. Dovremo fare grande attenzione. Vogliamo conquistare la terza vittoria consecutiva visto che manca da tanto tempo. Ci stiamo concentrando su questo”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]