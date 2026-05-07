Spurs a valanga contro i Timberwolves per agguantare l’1-1, Knicks sul 2-0 con i Sixers

ROMA (ITALPRESS) – La peggiore sconfitta nei play-off della storia dei Minnesota Timberwolves porta ai San Antonio Spurs la parità (1-1) nella semifinale dei play-off Nba di Western Conference. Al Frost Bank Center finisce 133-95, uno score da record anche per la franchigia texana, che non realizzava così tanti punti in un play-off dalla vittoria per 145-105 contro Denver del 4 maggio 1983. Protagonista il solito Victor Wembanyama con 19 punti e 15 rimbalzi, mentre Stephon Castle e De’Aaron Fox ne aggiungono rispettivamente 21 e 16. Una serata storta dal principio per Minnesota, che nel primo tempo realizza solamente 35 punti, andando a segno due sole volte su quindici tentativi dall’arco. Alla fine sono cinque i giocatori dei Timberwolves in doppia cifra, ma quattro di questi – Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels e Terrence Shannon Jr – si fermano a quota 12, uno in più di Naz Reid.

Ben più equilibrata, dopo il 137-98 di Gara 1, è la vittoria dei Knicks sui Philadelphia 76ers per 108-102 che permette alla franchigia di New York di portarsi sul 2-0 nella serie. Una partita caratterizzata da sorpassi e controsorpassi, con 25 avvicendamenti al comando (mai così tanti negli ultimi 11 anni ai play-off), in cui nessuna squadra ha mai superato le sette lunghezze di scarto. Tra le fila dei Knicks il protagonista è Jalen Brunson, autore di 26 punti, due in più di quelli messi a referto da OG Anunoby, mentre Karl-Anthony Towns ne aggiunge 20 con 10 rimbalzi e 7 assist. I Sixers non sfigurano, nonostante l’assenza di Joel Embiid, escluso dalla partita a causa di una serie di problemi fisici all’anca e alla caviglia destra che lo hanno costretto a saltare la rifinitura. La sua presenza sarà da valutare in occasione di Gara 3, in programma a Philadelphia, nella notte tra venerdì e sabato. Ai Sixers serve un’altra rimonta dopo quella nel primo turno contro i Boston Celtics partita da uno svantaggio di 3-1.

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