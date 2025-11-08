Conte “Meloni ha stabilito il record di pressione fiscale degli ultimi 10 anni per famiglie e imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “Meloni sostiene che sulle tasse il suo Governo è quello più rassicurante. Forse per banche e giganti del web americani. Se parliamo di famiglie e imprese italiane Meloni ha stabilito il record di pressione fiscale degli ultimi 10 anni, ha aumentato accise, Iva. Tutto. Le ho anche consegnato un libro sulle tasse che hanno aumentato, lo ha letto? Di fronte a 25 miliardi di tasse che si son mangiati il potere d’acquisto pensa di cavarsela buttandola in caciara e dando 2 euro al mese ai lavoratori?”. Così su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte.

(ITALPRESS).