Conte a Meloni “Condanni genocidio Gaza e venga in Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri Meloni ci ha invitato a condannare i gesti di violenza alle manifestazioni per Gaza: lo abbiamo fatto subito perché la violenza non ci appartiene”, ma “perchè lei invece non condanna con forza i responsabili di questo genocidio con azioni concrete, a partire dal totale embargo delle armi, lo stop al memorandum per la cooperazione militare, sanzioni vere ed efficaci nei confronti dei singoli responsabili e soprattutto, di alto valore simbolico, il riconoscimento della Palestina?”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un’iniziativa elettorale a Pesaro per le regionali. “Venga in Parlamento a parlarne”, conclude.

