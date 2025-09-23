Conte a Meloni “Condanni genocidio Gaza e venga in Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri Meloni ci ha invitato a condannare i gesti di violenza alle manifestazioni per Gaza: lo abbiamo fatto subito perché la violenza non ci appartiene”, ma “perchè lei invece non condanna con forza i responsabili di questo genocidio con azioni concrete, a partire dal totale embargo delle armi, lo stop al memorandum per la cooperazione militare, sanzioni vere ed efficaci nei confronti dei singoli responsabili e soprattutto, di alto valore simbolico, il riconoscimento della Palestina?”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un’iniziativa elettorale a Pesaro per le regionali. “Venga in Parlamento a parlarne”, conclude.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]