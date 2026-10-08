ROMA (ITALPRESS) – “I numeri che davvero contano per gli italiani sono l’aumento delle spesa nel carrello, le tasse record, il boom del prezzo del carburante, 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure mediche, eppure a palazzo Chigi i numeri che contano sono altri: le soglie di sbarramento, i seggi, i posti in lista, vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone, un vestito che continuate a modificare sulla base dell’ultimo sondaggio, sulla psicosi Vannacci”.

Lo ha detto il deputato e leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale. Vi manca solo indicare che il premio di maggioranza va ad una premier con gli occhi chiari” ha aggiunto Conte “ormai Giorgia Meloni, con la sua faccia tosta, non ci stupisce quasi più”.

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