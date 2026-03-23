Conte “Aperti alle primarie per scegliere la leadership nel campo progressista”

ROMA (ITALPRESS) – “Per rilanciare questo segnale di partecipazione serve un segnale importante nel campo progressista: in queste settimane partiranno cento nuovi spazi di democrazia aperti a tutti i cittadini. E’ un grande progetto che abbiamo deciso con le altre forze progressiste per scrivere insieme un nuovo programma di governo. Ci apriamo anche alla prospettiva delle primarie per la leadership, al fine di individuare il candidato più competitivo”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa sul referendum.

SCHLEIN “DISPONIBILE A PRIMARIE”

Continueremo a essere “testardamente unitari, sono certa e fiduciosa che troveremo un accordo su tutto. Costruiremo un programma di alternativa e decideremo le modalità, qualora fossero le primarie siamo disponibili”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando dello stesso tema al Nazareno.

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