NAPOLI (ITALPRESS) – “Il Patto per Napoli non è esclusivo tra le forze politiche che lo hanno sottoscritto. Anche le forze di centrodestra devono sottoscriverlo se amano Napoli”. Così il capo politico in pectore del M5s Giuseppe Conte, nel corso di una iniziativa elettorale a Napoli a sostegno del candidato sindaco Gaetano Manfredi. “Per completare appieno il Patto per Napoli servirà un passaggio in Parlamento. Mi auguro che anche se noi siamo i promotori il centrodestra sottoscriva questo Patto”.

Sul Patto per Napoli siamo a buon punto. Abbiamo una tabella di marcia stringente. Al piu presto ci saranno degli interventi legislativi. Spero che avremo un confronto proficuo in Parlamento anche con le forze del centrodestra”.

“Il Movimento 5 stelle rappresenta un elemento di forza della nostra coalizione” ha agiunto Gaetano Manfredi, candidato a sindaco di Napoli. Bisogna realizzare a Napoli una straordinaria normalità. Questa è la grande sfida”, ha aggiunto.

