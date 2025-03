Consulenza per imprese, Radoccia (BIP) “L’innovazione va cavalcata”

MILANO (ITALPRESS) - "Le Pmi italiane hanno difficoltà a fare il passaggio generazionale e a internazionalizzarsi, oltre ad adattarsi al cambiamento tecnologico: non sempre i manager interni riescono a stare dietro a tutto questo. La professionalità nel gestire la crescita di un'azienda a volte non va di pari passo con l'imprenditorialità". Lo ha detto Stefania Radoccia, Law & Tax Managing Partner di BIP, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. "Durante il periodo del Covid si è creato un legame tra consulenti e azienda molto più personale, eravamo tutti in trincea pur da casa: le imprese ci chiedevano costantemente come affrontare tutto questo, ne abbiamo aiutate tante anche a non fallire". fsc/gsl