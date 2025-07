Consiglio dell’Ue, al via la presidenza di turno della Danimarca

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Danimarca assume oggi la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue. Secondo una nota del Consiglio dell’Ue, con lo slogan “Un’Europa forte in un mondo che cambia” la presidenza danese lavorerà per un’Europa sicura e per un’Europa competitiva e verde.

La Danimarca esercita la presidenza di turno del Consiglio per l’ottava volta, dando questa volta il cambio alla Polonia. La presidenza è a rotazione e ciascun paese vede il proprio turno ogni 13 anni e mezzo.

“Un caloroso benvenuto alla Danimarca all’inizio della sua presidenza del Consiglio dell’Ue. Non vedo l’ora di lavorare insieme per un’Europa sicura e competitiva. Con il pragmatismo e la leadership danesi, l’Europa è in buone mani”, ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

