ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha approvato la nomina del Generale di Squadra Aerea, Antonio Conserva, quale Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Succede al Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni al Generale Conserva, al quale auguro buon lavoro. Uomo delle Istituzioni, con un profilo umano e professionale di altissimo livello, sono certo che saprà guidare, con dedizione e impegno, l’Arma Azzurra verso nuovi traguardi. Sempre più avanti e più in alto. Sempre ‘con valore verso le stelle’, per il bene e la sicurezza del Paese. Il mio grazie al Generale Goretti per il prezioso servizio reso alla sua amata Aeronautica Militare e al Paese”, sottolinea il ministro Crosetto.

