Consegnato all’Esercito Italiano il primo carro armato Ariete ammodernato alla versione “C2”

ROMA (ITALPRESS) – Nel complesso militare della Cecchignola, alla presenza dei vertici dell’Esercito e della società consortile Iveco – Oto Melara (CIO), si è tenuta la cerimonia di consegna del primo carro armato Ariete ammodernato alla versione “C2”. Il sistema è il primo di 90 veicoli che riceveranno un aggiornamento tecnologico per rispondere alle attuali esigenze operative della forza armata. Il programma, che prevede anche l’acquisizione di un supporto logistico decennale per tutti i mezzi, è in linea con il percorso di rinnovamento delle linee dei mezzi pesanti avviato dall’Esercito Italiano negli ultimi anni.

Per il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, “la consegna del carro armato Ariete C2, simbolo di innovazione e collaborazione tra Esercito e industria Difesa. Non è solo un traguardo tecnico, ma rappresenta la conferma di un impegno condiviso per crescere e affrontare insieme le complesse sfide del futuro”.

“Stiamo vivendo una fase di massima sinergia ed efficace confronto. La chiave di questo rapporto è la verità e la trasparenza: solo attraverso un’interazione aperta, consapevole e responsabile si possono affrontare le difficoltà e trovare soluzioni rapide ed efficaci. La deterrenza è presupposto di sicurezza e le forze armate sono un baluardo insostituibile per proteggere la nostra libertà e i nostri valori”, ha aggiunto.

L’ammodernamento dell’Ariete prevede diversi miglioramenti relativi alla mobilità, alla letalità e ai sistemi di comando e controllo. Il programma di ammodernamento dell’Ariete ha consentito all’industria italiana della difesa di ricostituire una competenza strategica nel settore dei veicoli cingolati e consentirà all’Esercito Italiano di disporre, nei tempi richiesti, della capacità corazzata prevista e di garantire l’adeguata continuità tra i sistemi attualmente in servizio e quelli che saranno oggetto di specifiche acquisizioni in futuro.

