PALERMO (ITALPRESS) – Ha ricevuto i sensori per misurare la glicemia della figlia ieri all’Ospedale Civico di Palermo, proprio mentre si stava sottoponendo a una visitva medica. Per mamma della piccola di dieci anni che da gennaio chiedeva inutilmente la fornitura alla farmacia dell’ospedale di Partinico perchè non disponibile finisce un incubo. Lo racconta il “Giornale di Sicilia” in edicola oggi, che parla di “miracolo” che consentirà alla piccola di tenere sotto controllo i livelli di glicemia per almeno due mesi. “Addirittura mi hanno raggiunto in ospedale per risolvere il problema – ha detto al giornale la madre della bimba -. Sono convinta che questa volta mi avrebbero recapitato l’apparecchio pure se fossi stata a New York”. La donna ha poi voluto ringraziare i giornalisti che si sono interessati alla vicenda e il presidente regionale Schifani per il suo intervento. (ITALPRESS).

