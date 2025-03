ROMA (ITALPRESS) – In occasione della tappa inaugurale della gara Tirreno-Adriatico, presso il suggestivo scenario del Lido di Camaiore (Lu), si è tenuta la consegna ufficiale della flotta di motociclette Suzuki destinate all’assistenza nelle gare del circuito ‘Corse Rosà organizzato da RCS Sports & Events. Con una storia che lega il Lido di Camaiore al grande ciclismo, avendo ospitato gli arrivi del Giro d’Italia nel 1997, nel 2002 e nel 2007, oltre a essere consueta tappa inaugurale della Tirreno-Adriatico, la località è stata il luogo ideale per la consegna ufficiale delle chiavi della flotta, composta da 46 moto Suzuki.

“Le moto rivestono un ruolo fondamentale all’interno di una gara ciclistica, in quanto contribuiscono ad una gestione più efficace e sicura dell’evento – ha detto Matteo Mursia Chief, Revenue Officer Rcs Sports & Events – In primo luogo, le moto svolgono una funzione di supporto logistico, trasportando direttori sportivi, commissari di gara e personale medico, oltre a facilitare le comunicazioni tra i membri dell’organizzazione. Inoltre, sono essenziali per garantire la sicurezza dei corridori, permettendo ai commissari di monitorare costantemente il gruppo e intervenire rapidamente in caso di incidenti o imprevisti”.

Così Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine Suzuki: “Il Giro d’Italia ha scelto di guidare le moto Suzuki e questo ci rende orgogliosi. La flotta di 46 moto accompagnerà i ciclisti lungo le migliaia di chilometri che verranno percorsi, dalle Strade Bianche alle vette alpine fino alle gare cittadine. Le moto saranno compagne instancabili dei commissari di gara che grazie alla maneggevolezza e affidabilità dei motocicli potranno seguire al meglio i ciclisti durante le gare”.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

