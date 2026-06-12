ROMA (ITALPRESS) – “Un anno fa, ospite di Tg2 Italia Europa su Rai 2, avevo assunto l’impegno di lavorare al nuovo Fondo per l’accesso al credito degli studenti meritevoli. Oggi posso dire che quella promessa è stata mantenuta: il Nuovo Fondo Studio Consap è operativo e il procedimento è integralmente digitalizzato”, ha dichiarato il Presidente di CONSAP, Sestino Giacomoni, ospite della trasmissione Tg2 Italia Europa condotta da Marzia Roncacci. “Ai giovani dico: studiate e puntate al merito. Con almeno 75/100 alla maturità o 100/110 alla laurea triennale si può accedere alla garanzia pubblica del 70% concessa da Consap, che consente di ottenere finanziamenti fino a 50 mila euro per studiare in Italia e fino a 70 mila euro per percorsi all’estero”.

Giacomoni ha sottolineato che il Fondo è destinato non solo agli studenti universitari, ma anche a chi sceglie percorsi ITS Academy, AFAM, master e corsi di lingua: “Vogliamo offrire ai giovani un’opportunità concreta per continuare a formarsi. Se l’ostacolo è economico, oggi lo Stato è al loro fianco”. Il Presidente ha inoltre evidenziato il ruolo di Consap nel trasformare gli strumenti di garanzia pubblica in opportunità concrete per il diritto allo studio, l’accesso alla prima casa e il sostegno ai progetti di vita delle nuove generazioni. “La nostra missione è rendere effettive le opportunità previste dalle norme, accompagnando i giovani nel costruire il proprio futuro”.

– foto IPA Agency –

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