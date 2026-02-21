Consap, Giacomoni “Fondo studio e accesso a credito a disposizione dei giovani meritevoli”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Sono qui per dire ai giovani che il più grande investimento che loro possono fare nella loro vita è quello in cultura, istruzione e formazione. Non sono io a dirlo, è Warren Buffett, il più grande investitore di tutti i tempi, che dice ‘investite in quello che vi può consentire di sviluppare le vostre competenze e le vostre capacità. I giovani hanno a disposizione il fondo per lo studio, il fondo per l’accesso al credito e gli studenti meritevoli, che è stato semplificato grazie alla digitalizzazione, è stato potenziato e verrà rilanciato. Da oggi i giovani, andando sul sito consap.it, potranno, se meritevoli – perché l’unico requisito è il merito, aver preso almeno 75 alla maturità o 100 in caso di laurea triennale – potranno avere un finanziamento fino a 50.000 euro per studiare in Italia, 70.000 per studiare all’estero, non solo per laurearsi, ma anche per fare un master all’estero”. Così Sestino Giacomoni, Presidente CONSAP, a margine della winter edition del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners.

“Abbiamo scoperto che in Italia purtroppo abbiamo il minor numero di laureati in Europa – peggio di noi solo la Romania – e abbiamo il più alto numero di ragazzi che non studiano e non lavorano. Quindi il mio messaggio ai giovani è questo: se volete studiare e non avete mezzi economici – perché studiare costa fatica, costa impegno, ma costa anche economicamente – oggi avete lo Stato che vi affianca perché la CONSAP darà una garanzia del 70% alle banche, ma anche le banche hanno tutto interesse a investire su di voi”, spiega.

“È una rivoluzione culturale perché per la prima volta non vi chiederanno i soldi dei vostri genitori, il 730, il 740, né la casa in garanzia. L’unica garanzia è il merito, il fatto che voi vi impegnate, che prendiate un buon voto alla maturità e che continuare a studiare e a fare almeno la metà degli esami ogni anno. A questo punto i giovani non hanno più scuse per non studiare, le banche non hanno più scuse per non concedere un finanziamento basandosi solo sul merito e sulle capacità”, conclude.

