Connessione Verde, a Firenze il giardino verticale di Toscana Energia

FIRENZE (ITALPRESS) - Un giardino verticale per la città di Firenze. L’ha realizzato Toscana Energia, lungo la parete perimetrale della propria sede in via Barsanti, angolo Piazza Mattei. Grazie alla presenza di 16.000 piante, la parete verde lunga oltre 80 metri contribuisce a migliorare la qualità dell’aria, favorire la biodiversità, con un doppio obiettivo: rigenerazione urbana e integrazione tra architettura e natura. Toscana Energia ha realizzato, negli ultimi due anni, diversi interventi di riqualificazione urbana e ambientale nelle città di Firenze e Pistoia, grazie alle iniziative Click to be Green promosse dal Gruppo Italgas. La superficie di 260 metri quadri rende quella di Firenze al momento tra le più grandi pareti presenti in Toscana con verde verticale modulare. Il processo di filtrazione del complesso delle piante presenti consente un assorbimento di CO2 pari a circa 35-40 chili al metro quadro. xb8/f39/sat/gtr